Premio Annibal Caro, alle 18 si conoscerà il vincitore

La cara giuria della sesta edizione del premio Annibal Caro si è espressa e oggi, oltre a festeggiare il compleanno del grande letterato nato a Civitanova Alta, rivelerà chi sarà il vincitore. Appuntamento alle 18, nella città Alta, presso lo spazio multimediale San Francesco. Saranno presenti Nicola Verderame, Riccardo Duranti, Ileana Zagaglia, i tre finalisti di questa edizione e, in rappresentanza del comitato tecnico, Francesco Marilungo, Marina Morbiducci e in collegamento Elisabetta Bucciarelli. Chi non potrà essere fisicamente presente potrà seguire la cerimonia in diretta sul canale YouTube al link: https:[email protected]