Premio Annibal Caro, che festa: vince la traduzione di Verderame

Nicola Verderame è risultato il vincitore del premio Annibal Caro (sesta edizione, patrocinio di Regione e Comune). Ha tradotto dal turco "Pietra e ombra" di Burhan Sönmez (Nottetempo). Vive e lavora in Germania. La cara giuria dei lettori (147 votanti) gli ha assegnato il riconoscimento che porta il nome dell’illustre traduttore dell’Eneide di Virgilio. La premiazione si è svolta a San Francesco (Città Alta), nel giorno della nascita del grande letterato civitanovese del ‘500. Il pubblico ha potuto ammirare anche i manifesti di Armando Milani (mostra in corso, a cura del Magma). Gli altri due traduttori della terna finalista, aggiudicatisi ex aequo il premio della giuria tecnica, sono Riccardo Duranti, per la versione dall’inglese di "Oltremare" di Paul Lynch (edito da 66thand2nd) ed Ileana Zagaglia per "Alla linea": traduzione dal francese di di Joseph Ponthus (Bompiani). Premio alla carriera a Sandro Bianconi (linguista svizzero), menzione speciale alla casa editrice Aiep di San Marino. "È già il terzo romanzo di Sönmez che traduco – ha detto Verderame –. E’ uno scrittore pubblicato in ben 40 lingue, tra i finalisti del premio Strega europeo 2023. Il manoscritto mi è arrivato prima ancora che fosse pubblicato in turco". "La storia è quella di una famiglia che si crea dal nulla. Le vicende tragiche del protagonista ripercorrono la storia vasta e dolorosa della repressione del dissenso, purtroppo attuale nella Turchia di Erdogan", prosegue Verderame. La vicenda di "Oltremare" è liberamente ispirata a una storia vera. "Tutti i romanzi di formazione irlandese sin dal primo ‘900 – ha spiegato Duranti – si confrontano con il problema della paternità. Lynch si inserisce in questo filone. Il protagonista Bolivar vive un doppio fallimento come padre. Il naufragio non è solo in mare, ma anche interiore". "Il romanzo ’Alla linea’ – ha detto Zagaglia – nasce dal desiderio di fare della fabbrica un oggetto di letteratura". Comitato promotore del premio: Federica Alessandri, Anna Maria Domenella, Maria Grazia Baiocco, Rosetta Martellini, Antonio Prenna, Lorella Quintabà. Comitato tecnico: Francesco Marilungo e Marina Morbiducci. Organizzazione: La Fabrica Teatro.

Ennio Ercoli