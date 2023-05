Premio Annibal Caro, ci siamo: sarà al Salone del libro di Torino

Il premio Annibal Caro protagonista al Salone del Libro di Torino. All’interno dello spazio della Regione Marche, questo pomeriggio alle 17 sarà presentata la sesta edizione che vede in finale Nicola Verderame per la traduzione dal turco di ‘Pietra e ombra’ di Burhan Sonmez, edizione Nottetempo (l’autore sarà ospite lo stesso giorno come finalista del Premio Strega Europeo), Riccardo Duranti per la traduzione dall’inglese di ‘Oltremare’ di Paul Lynch, edizione 66thand2nd, e Ileana Zagaglia per la traduzione dal francese di ‘Alla linea’ di Joseph Ponthus, delle edizioni Bompiani. Una trasferta prestigiosa che arriva a ridosso della cerimonia di premiazione prevista a Civitanova Alta, il 6 giugno, giorno della ricorrenza della nascita di Annibal Caro, l’illustre letterato traduttore dell’Eneide Virgiliana che proprio nella città alta ebbe i natali. Torino è una tappa importante per la diffusione del premio in Italia, sia per intrecciare relazioni con le case editrici presenti che si occupano di traduzione, che per raccogliere un numero sempre più ampio di adesioni alla cara giura che già quest’anno ha raggiunto numeri inaspettati: sono stati i fatti 240 le lettrici e i lettori iscritti.