Premio Annibal Caro, Duranti finalista

Riccardo Duranti, con la sua traduzione dall’inglese di ‘Oltramare’ di Paul Lynch, è il secondo finalista della sesta edizione del premio Annibal Caro. Dopo Nicola Verderame, che ha tradotto dal turco il libro ‘Pietra e ombra di Burhan Sonmez, il Comitato tecnico scientifico della rassegna dedicata alla traduzione di opere di narrativa, ha scelto Duranti, voce italiana di Raymond Carver, di cui ha riprodotto l’intera opera. Duranti è docente di letteratura inglese e traduzione letteraria all’Università La Sapienza di Roma e ha realizzato diverse tradizioni, tra cui i libri degli autori Philip K. Dick, Roald Dahl, Oscar Wilde, Cormac McCarthy, Caryl Churchill, Kate Tempest, Elizabeth Bishop, Henry David Thoreau, Edward Bond e Tom Stoppard. Nel 1996, ricevette il Premio nazionale per la traduzione del Ministero dei Beni culturali nel 1996 e come poeta, il Premio Catullo nel 2014. Inoltre, ha fondato la casa editrice Coazinzola Press, con cui pubblica tra l’altro libri della letteratura anglosassone poco noti in Italia. Il Comitato tecnico scientifico del Premio Annibal Caro è composto da Massimo Arcangeli, Rita Baldoni, Elisabetta Bucciarelli, Francesca Chiusaroli, Paolo Di Paolo, Scilla Forti, Luca Fusari, Matteo Galli, Giovanni Giri, Filippo La Porta, Bruno Mazzoni, Anna Mioni, Marina Morbiducci, Fabio Pedone, Daniele Petruccioli, Francesca Raffi, Stella Sacchini, Evelina Santangelo, Lucilio Santoni, Anna Maria Scaiola ed Enrico Terrinoni.