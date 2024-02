Premio Annibal Caro, Teresi c’è

È Barbara Teresi (in foto), per la traduzione dall’arabo di ‘La casa dei notabili’ della tunisina Amira Ghenim, la prima finalista della settima edizione del Premio Annibal Caro. Scelta dal Comitato tecnico-scientifico del Premio, è traduttrice dall’arabo e consulente per la narrativa araba contemporanea e dal 2009 traduce autori arabi contemporanei per diverse case editrici, tra cui Edizioni e/o, Sellerio, Utopia e Gallucci Editore. È stata finalista al Premio Lorenzo Claris Appiani per la traduzione (Elba Book festival) nel 2016, al Premio Mario Lattes per la traduzione (Fondazione Bottari Lattes) nel 2020 e al Premio Strega ragazze e ragazzi nel 2021.

La Cara Giuria decreterà la traduzione vincitrice nella giornata del 6 giugno. Sono più di 260 le adesioni raccolte, grazie al coinvolgimento dei giovani dell’Istituto di istruzione superiore Da Vinci e anche di diversi gruppi di lettura, tra questi LibriAmo di Civitanova, Tra le trame di Osimo, San Girolamo di Urbino, Fogola di Ancona, Liber Liber di Berlino, GdL di Parigi.