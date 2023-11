Premio Cambiamenti: la Cna valorizza le migliori startup

Per la prima volta da quando è stato istituito, la finale interregionale del Premio Cna per le migliori startup si svolgerà in provincia di Macerata: domani al cineteatro Cecchetti di Civitanova. Fabrizio Ramadori è il delegato di Cna Macerata nell’organizzazione dell’evento: "Con ben 6.394 startup iscritte, il Premio ha stabilito il suo nuovo record nazionale. Sono 1.132 le imprese candidate che sono state selezionate per concorrere". Quattro le imprese della provincia di Macerata che concorrono per la finale nazionale: Arte in legno di Tolentino, Daniele Pettarelli di Cingoli, Happiness for Future di Macerata, Zavi Diffusione srls di Recanati. Monica Fagnani sta coordinando l’evento per Cna Marche: "L’evento di domani ha l’obiettivo di premiare le 3 migliori aziende candidate nelle regioni Marche e Umbria. La migliore avrà un pass diretto per le finali nazionali.