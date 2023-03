Premio ’Camillo Grifi’ Una borsa di studio e sinceri complimenti a diciassette diplomati

di Barbara Palombi

Si è svolta ieri, nella splendida cornice di Palazzo Ricci, la cerimonia di consegna del premio "Camillo Grifi", aassegnato, per meriti scolastici, a 17 studenti del territorio che hanno ricevuto una borsa di studio del valore di 2.500 euro dalla Fondazione Carima. "La Fondazione Grifi – ha spiegato il presidente Giuseppe Sposetti – è nata 22 anni fa, con l’intento di offrire ai giovani studenti l’opportunità di ricevere una formazione adeguata. In questa giornata così importante ci tengo a dare i miei migliori auguri ai ragazzi presenti per questo importante riconoscimento".

La Fondazione Grifi fino ad oggi ha consegnato 80 borse di studio agli studenti più meritevoli che hanno conseguito il diploma di maturità classica, linguistica o scientifica, con il massimo dei voti. Nel corso della cerimonia Rosaria Del Balzo Ruiti, presidente della Fondazione Carima, ha ringraziato Sposetti, donandogli una targa di riconoscimento per l’impegno profuso in questi anni. "Lo scorso anno la Fondazione Carima – ha spiegato la presidente – ha incorporato la Fondazione Grifi, mantenendo ben saldo l’obiettivo comune di essere vicini al territorio con azioni d’intervento a sostegno dell’istruzione e della formazione. Il nostro ente sostiene i giovani residenti nei comuni della nostra provincia, tra cui Gualdo, Sarnano, Loro Piceno, Penna San Giovanni, Monte San Martino, Urbisaglia, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano e il comune di Falerone della provincia di Fermo. Per ricevere la borsa di studio ci sono due requisiti essenziali da rispettare, essere residenti in uno dei Comuni di riferimento da almeno 10 anni e diplomarsi con il massimo dei voti – ha sottolineato la Del Balzo –. Ai giovani che sono qui oggi voglio augurare il meglio per il loro futuro e spero che utilizeranno questo riconoscimento per crescere e arrichirsi culturalmente e professionalmente".

Gli studenti che hanno ricevuto l’ambito riconoscimento sono: Jessica Bitunni, Gabriele Bracalente, Agnese Bruschi, Chiara Calvi, Giorgia Cappelletti, Benedetta Cecchetti, Matteo Cesolari, Alice Fullone, Pietro Giacomoni, Alessandro Lignini, Sara Mochi, Patrizia Peretti, Rebecca Petracci, Aurora Piermarini, Pietro Regoli, Filippo Maria Scarano e Ludovica Viola.