Premio di laurea intitolato a Fiorella Conti

Il premio di laurea Città di Matelica da quest’anno sarà intitolato alla memoria della studiosa Fiorella Conti, unico sindaco donna di Matelica e primo nella provincia di Macerata, scomparsa lo scorso 8 febbraio. A comunicarlo è stato il suo ideatore l’assessore alla Cultura Giovanni Ciccardini nel corso dell’ultimo consiglio comunale, sottolineando che "questa decisione è stata determinata dal fatto che la professoressa Conti è stata una raffinata studiosa della storia locale ed in particolare della storia dell’arte del nostro territorio, docente appassionata che ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore e nella mente di tanti studenti. La Conti è anche una degli autori matelicesi dei quali abbiamo raccolto i testi presenti nella nostra biblioteca in un elenco visibile, seppur ancora in bozza, sul sito del Comune, nella sezione della biblioteca". Il premio Città di Matelica è stato istituito nel 2022 per andare a premiare gli studi di ricerca in tesi di laurea aventi come oggetto il territorio, la storia, la società, l’economia e quanto altro riguardi la città di Matelica. Nei giorni scorsi era stata promossa sui social anche l’idea di intitolare alla Conti una delle scuole cittadine.