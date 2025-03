Premio di laurea nel nome di Biagiola e Pistoor

L’Università Politecnica delle Marche apre un bando per premiare tesi di laurea in ingegneria in ricordo di Manuel Biagiola e Huub Pistoor. Il premio, che ricorda i due ingegneri che hanno perso la vita in strada nel 2019, si assegna a tesi di laurea magistrali conseguite all’Univpm su argomenti come mobilità sostenibile, progettazione di strade e infrastrutture sicure, innovazioni tecnologiche per la prevenzione dell’incidentalità e progetti di mobilità urbana nel rispetto della sicurezza stradale. Il bando scadrà il 26 maggio. I familiari dei due ingegneri esprimono gratitudine: "Speriamo che iniziative come questa possano aiutare a diffondere la cultura della prevenzione, a richiamare l’attenzione di cittadini e istituzioni sui diritti fondamentali, che devono essere tutelati anche sulle strade. Lo dobbiamo alle oltre 3mila vittime annue nel nostro paese". Gioia Bucarelli, la compagna di Huub Pistoor, ha curato un libro in ricordo delle vittime che presenta contributi di esperti, persone e associazioni impegnate nell’ambito della prevenzione, della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile. I familiari e gli amici del potentino Manuel Biagiola, con la compagna Silvia Emiliani e il fratello Simone, hanno dato vita all’associazione Manuel Biagiola che si impegna a promuovere il rispetto delle regole e della vita.