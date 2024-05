Premio di laurea per Biagiola e Pistoor

Anche quest’anno l’Università Politecnica delle Marche ha pubblicato un bando per assegnare il premio di laurea in memoria degli ingegneri Manuel Biagiola e Huub Pistoor. Nel 2019 Manuel era stato travolto da un automobilista mentre rincasava in moto, a Potenza Picena.

Invece, Huub era stato ucciso di ritorno dal lavoro vicino a Jesi: un rimorchio si staccò dalla motrice di un camion e colpì la sua auto. Dopo le due tragedie, l’Università Politecnica ha istituito un premio da assegnare a una tesi di laurea magistrale in ingegneria su mobilità sostenibile, progettazione di strade sicure, innovazioni tecnologiche per la prevenzione dell’incidentalità. Il bando scadrà il 10 luglio. "Speriamo che iniziative come questa possano aiutare a diffondere la cultura della prevenzione – dicono i familiari dei due ingegneri –, a richiamare l’attenzione sui diritti alla salute e alla vita che devono essere tutelati sulle strade".