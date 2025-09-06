Calzaturiero tra luci e ombre
Premio Dolores Prato, ultimo atto. Sul palco c’è Monica Guerritore

Treia, domani l’attrice darà voce ad alcuni brani tratti da "Educandato". Poi il nome della vincitrice

L’attrice Monica Guerritore sarà domani al teatro comunale di Treia

Sarà Monica Guerritore l’ospite d’onore della cerimonia finale del Premio "Dolores Prato – Città di Treia". L’appuntamento è per domani alle 16.45 al teatro comunale di Treia. L’attrice, profondamente legata alla figura di Dolores Prato, porterà con sé l’intensità e il suo timbro inconfondibile che da sempre emozionano il pubblico. Protagonista assoluta della scena italiana, una delle più grandi attrici del panorama teatrale e cinematografico, Monica Guerritore, attualmente impegnata nelle battute finali del film dedicato alla grande Anna Magnani, darà voce ad alcuni brani, tratti da "Educandato" della scrittrice Dolores Prato, impreziosendo ulteriormente il momento clou della quarta edizione del Premio letterario, che decreterà la vincitrice della cinquina finalista.

Il Premio, dedicato alla figura e all’eredità letteraria di Dolores Prato, rappresenta un momento centrale della vita culturale marchigiana, capace di unire memoria, identità e nuove voci della narrativa. Il premio, curato da Lucrezia Sarnari, vedrà la partecipazione della giuria composta da Anna Bardazzi, Giorgio Biferali, Francesca Chiappa, Elena Frontaloni, Marta Perego, Carlotta Sanzogni, Simonetta Sciandivasci, Yari Selvetella e Lucia Tancredi.

"L’arrivo di Monica Guerritore a Treia – afferma il sindaco Franco Capponi – è un segno di quanto il Premio stia crescendo e consolidandosi come punto di riferimento culturale anche a livello nazionale. La sua presenza non sarà soltanto un omaggio a Dolores Prato, ma la sua voce profonda sarà il filo che intreccia teatro e letteratura in un’unica, intensa celebrazione".

