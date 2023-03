Premio Dolores Prato:48 romanzi in concorso

Raccontare il mondo attraverso le storie di donne, la visione del mondo e il punto di vista femminile. Il ’Premio Dolores Prato – Città di Treia’ sembra aver vinto questa scommessa riuscendo a crescere nei numeri, quasi raddoppiati, soltanto alla seconda edizione. Nato lo scorso anno per celebrare il 130° dalla nascita della scrittrice, da un’idea dell’Amministrazione comunale e di Lucrezia Sarnari, quest’anno sono 48 i romanzi in concorso le cui candidature sono state chiuse ufficialmente qualche giorno fa. Un Premio che ha voluto, per scelta, concentrarsi sulla produzione letteraria femminile, conoscerla meglio, dibattere su quello che le donne scrivono e raccontano nonchè sulle piccole e grandi battaglie che condividono. Un ottimo riscontro, dunque, con diverse importanti case editrici nazionali che hanno deciso di candidarsi a quella che si è presentata come un’assoluta novità sul panorama letterario italiano. Il concorso è, infatti, riservato esclusivamente alle scrittrici donne. Le opere, ora, passano in mano alla giuria popolare, composta anche da una giuria social, tra le novità di quest’anno, composta da 30 donne, che si occupano di cultura in diversi ambiti, coordinata proprio da Lucrezia Sarnari, che entro il 5 giugno decreterà la cinquina di opere finaliste che verranno successivamente giudicate da una giuria di qualità. La finalissima del Premio si svolgerà a inizio settembre. "L’entusiasmo delle case editrici e delle autrici – ha detto la curatrice del Premio, Lucrezia Sarnari - ci racconta che il percorso che stiamo facendo intorno al Premio è stato capito e questa è per noi la cosa più importante".