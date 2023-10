Premio fedeltà dello Snals agli iscritti Tarulli e Tuveri

Il premio fedeltà 2023 dello Snals di Macerata è andato a Roberto Tarulli di Mogliano e a Loredana Tuveri di Potenza Picena, per 40 anni iscritti al sindacato autonomo dei lavoratori della scuola. La cerimonia si è svolta ieri nella sala consiliare del Comune di Macerata, con la consegna delle targhe di riconoscimento da parte del segretario provinciale, Ugo Barbi. L’iniziativa, giunta alla 33ª edizione, è iniziata alle 9.30 con il ritrovo in piazza della Libertà di una settantina di persone. Grazie alla disponibilità del Comune, subito dopo c’è stata una visita guidata a Palazzo Buonaccorsi e all’Arena Sferisterio. "E’ un premio per persone, ora pensionate, che nel corso degli anni sono rimasti fedeli al nostro sindacato - sottolinea Barbi -. Il premio è stato istituito 33 anni fa. Ogni anno scegliamo un luogo diverso. Conclusa la cerimonia in comune, la mattinata si è conclusa con un pranzo alla Filarmonica di via Gramsci.