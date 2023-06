"Premio Giacomo Leopardi" agli studenti

di Antonio Tubaldi

Grandi emozioni quelle vissute venerdì pomeriggio, nella sala Franco Foschi del Centro nazionale di Studi Leopardiani per la cerimonia di chiusura della sesta edizione del "Premio Giacomo Leopardi" dedicato alle scuole superiori. Emozioni forti per gli studenti reduci dall’aver vinto le selezioni regionali, svoltesi in tutta Italia, emozioni forti anche per i presenti che hanno potuto verificare l’eccellenza degli elaborati premiati sottolineata anche dalla commissione formata da Novella Bellucci, Fabiana Cacciapuoti, Ilaria Cesaroni, Marco Dondero, Gioele Marozzi, Pantaleo Palmieri e Gaspare Polizzi coordinatore. Ad aggiudicarsi il primo premio è stato Federico Spagna del liceo classico Michelangiolo di Firenze, mentre il secondo è andato a Nicolas Paci del liceo Fulcieri Paulucci Di Calboli di Forlì e il terzo a Marzia Staicu del liceo Cairoli di Vigevano. Menzione speciale, per l’originalità del componimento, ad Alessia Dignani del liceo scientifico Galilei di Macerata. La cerimonia, accompagnata dalle note musicali all’arpa firmate da Lucia Galli, si è aperta con i saluti dell’assessora comunale alle Culture Rita Soccio, della contessa Olimpia Leopardi e del presidente del Cnsl Fabio Corvatta che ha sottolineato l’obiettivo di incrementare la conoscenza della figura e dell’opera di Giacomo Leopardi nelle scuole e di sostenere la divulgazione degli aspetti poetici e filosofici della sua esperienza letteraria in una prospettiva interdisciplinare. "Come dice l’astrofisico Massimo Della Valle ’Leopardi non è solo, è unico’, ha sottolineato Corvatta, dunque il premio Giacomo Leopardi non si propone di trovare il nuovo Leopardi quanto piuttosto di diffondere la conoscenza del Poeta recanatese e il gusto della scrittura, la ricerca di un percorso tanto originale quanto anche multidisciplinare". Ad aver vinto le fasi regionali del premio Leopardi erano stati, regione per regione: per l’Abruzzo Giulia Phillis, per la Basilicata Maria Carmela Grieco, per la Calabria Ludovica Berna, per la Campania Gabriele Giannetta, per l’Emilia Romagna Nicolas Paci, per il Friuli Venezia Giulia Marco Rizzi, per il Lazio Laura Ronzino, per la Liguria, per la Lombardia Marzia Staicu, per le Marche Alessia Dignani, per il Molise Marco Della Ventura, per il Piemonte Lorenza Roma, per la Puglia Elisa Sergi, per la Sardegna Benedetta Martis, per la Sicilia Maria Letizia Romano, per la Toscana Federico Spagna, per l’Umbria, per il Veneto Stefania Martone.