Premio Inclusione 3.0: domani la cerimonia, ospite d’onore Ivan Cottini

Arriva al suo sesto anno il Premio Inclusione 3.0 promosso a livello nazionale dell’Università di Macerata. L’appuntamento è per domani, dalle 14.30 al polo Pantaleoni. Rappresenta un’occasione per valorizzare realtà nazionali e internazionali che mettono in pratica percorsi e progetti volti all’inclusione delle persone con disabilità. Ospite speciale sarà Ivan Cottini, ballerino marchigiano, ex concorrente di Amici, con sclerosi multipla. Quest’anno su 53 candidature sono state selezionate dal comitato scientifico come vincitrici 25 proposte. Verranno assegnati 8 premi nella sezione "Scuole" e 15 nella sezione "Territori" e tre premi speciali, uno dei quali a Margherita Campanelli, neo laureata in Scienze dell’educazione.