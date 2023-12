Premio "L’acqua è vita". Studenti protagonisti con i loro elaborati

L’acqua, risorsa essenziale. E proprio per sensibilizzare le nuove generazioni sulla primaria importanza d’una così preziosa disponibilità, l’Accademia Labiena, impegnata da oltre mezzo secolo nel settore culturale, in collaborazione con l’assessorato comunale alla cultura ha bandito la 30esima edizione del premio "Gli anni verdi di Cingoli" col titolo "L’acqua è vita", tema da trattarsi mediante elaborati a carattere letterario (poesie, filastrocche, racconti, saggi) o grafico. "Il concorso – ha spiegato Teresa Latini (nella foto) presidente del sodalizio organizzatore – si propone d’incentivare la capacità di osservare, ricercare e riflettere sul valore dell’acqua per ogni forma di vita. S’intende altresì favorire la creatività e promuovere un uso consapevole di questo insostituibile elemento naturale. Le sintetizzate indicazioni di traccia, non escludono la libera trattazione dell’argomento". La partecipazione gratuita al concorso è aperta a tutti gli studenti iscritti nelle scuole del territorio cingolano. I partecipanti sono divisi in tre categorie: alunni del primo ciclo d’istruzione (Primaria e Secondaria di primo grado), frequentanti le superiori (liceo linguistico e socio-psicopedagogico "Giacomo Leopardi", alberghiero "Girolamo Varnelli"). Gli elaborati dovranno essere consegnati alla Pro Loco entro il 4 maggio.

Gianfilippo Centanni