Premio Leopardi,. Marco conquista tutti

È Alfredo Marco Caccamo, studente del liceo scientifico "Leonardo da Vinci" di Reggio Calabria, il vincitore dell’edizione 2025 del Premio Giacomo Leopardi. Il suo elaborato, capace di intrecciare con intensità poesia e filosofia, ha conquistato la giuria per la maturità del linguaggio, la profondità di pensiero e un’originale interpretazione dell’opera leopardiana. La cerimonia si è svolta nella sala Foschi del Centro Nazionale di Studi Leopardiani a Recanati, diretta dal presidente Fabio Corvatta, che ha espresso grande soddisfazione per il livello raggiunto da questa ottava edizione del premio. "È un successo costruito negli anni – ha detto – frutto della collaborazione con il comitato scientifico, la famiglia Leopardi e il Comune di Recanati". Insieme a Caccamo, sono stati premiati Claudia Stefanelli del liceo Capece di Maglie (seconda classificata) e Alessandro Bedoni del liceo Messedaglia di Verona (terzo). Hanno partecipato 260 studenti provenienti da 105 istituti italiani, selezionati in una prima fase regionale e giunti poi a Recanati per la finale nazionale. La giuria, presieduta dal professor Pantaleo Palmieri e composta da esperti e studiosi del pensiero leopardiano, ha sottolineato l’elevata qualità degli elaborati. Il testo vincitore riflette sul potere della poesia di contrastare il disincanto e affronta temi complessi come la guerra, il dolore e la responsabilità umana. Ad aprire la giornata è stata Tiziana Bonifazi, che ha ricordato il ruolo di Franco Foschi nella valorizzazione internazionale di Leopardi. L’assessore Ettore Pelati ha portato i saluti istituzionali, sottolineando il legame profondo tra Recanati e i giovani che ogni anno riscoprono il pensiero leopardiano. Un evento arricchito da intermezzi musicali e concluso con le parole della contessa Olimpia Leopardi: "In voi ho visto passione e amore per Giacomo. Grazie per ciò che ci avete donato".