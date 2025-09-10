Premio letterario "Dolores Prato". Trionfa Carati con il romanzo Rosy

Alessandra Carati vince la quarta edizione del Premio letterario "Dolores Prato – Città di Treia", impreziosita dalla presenza di Monica Guerritore. Carati trionfa con il romanzo Rosy (edito da Mondadori). La cerimonia di premiazione, ospitata in un teatro comunale gremito, ha regalato intense emozioni, suggellate dalla presenza straordinaria di Monica Guerritore.

L’attrice ha incantato il pubblico con la sua voce calda e intensa, dando vita alle parole di Dolores Prato in una lettura appassionata che ha impreziosito la proclamazione della vincitrice. Guerritore ha inoltre interpretato brani tratti dalle opere delle finaliste, commuovendo e divertendo la platea, sottolineando così il valore delle loro scritture. Il sindaco Franco Capponi ha rimarcato il valore di questa partecipazione.

"La sua voce profonda – ha sottolineato – è il filo che intreccia teatro e letteratura in un’unica celebrazione che, ne siamo certi, sarebbe piaciuta a Dolores. La sua presenza rafforza il legame con la scrittrice e consolida il premio come punto di riferimento culturale nazionale".

Un sentito ringraziamento è andato a Lucrezia Sarnari, ideatrice e curatrice del premio, e a Elena Frontaloni, direttrice del Centro Studi Dolores Prato, insieme a Liliana Palmieri e alla collaborazione di Margherita Mearelli e Filippo Gigli. Parole di gratitudine anche per Filippo Ferrari e Ines Ferri Ferrari, amici personali della scrittrice e instancabili custodi della sua memoria.

La giornata si era aperta con l’inaugurazione della mostra "Dizionario Zizi", a cura di Elena Frontaloni ed Evelina De Signoribus, un percorso espositivo che ha saputo mettere in dialogo parole e immagini, restituendo con sapienza l’universo poetico di Dolores Prato. L’appuntamento è per il prossimo anno, per festeggiare il primo lustro del premio che sta diventando una delle tradizioni più apprezzate della città di Treia e della regione.