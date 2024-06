Premio letterario "Humanities", sfida narrativa tra studenti sul tema "Scoprire la pace"

Per favorire la produzione letteraria, valorizzare i contenuti originali e la ricerca espressiva di studentesse e studenti, nell’ambito del "Macerata Humanities Festival" l’Università ha lanciato il premio letterario "Humanities", dedicato al tema "Scoprire la pace: percorsi di giustizia per la guarigione del mondo". Possono partecipare studenti delle scuole superiori che stiano frequentando le classi terze, quarte o quinte e studenti delle università di Marche, Abruzzo, Umbria Le domande vanno inviate entro il entro il 30 giugno. È possibile concorrere per la sezione "narrativa", inviando un racconto originale di lunghezza compresa tra le cinquemila e le diecimila battute, spazi inclusi; oppure per la sezione "poesia", attraverso un testo che non superi i 50 versi. Il regolamento completo è disponibile sul sito: www.unimc.it/mhf.