Premio letterario Murè, parte la seconda edizione

Anche per quest’anno il Comune di Porto Recanati e il Centro studi portorecanatesi, con la collaborazione dell’istituto comprensivo Medi, danno il via alla seconda edizione del premio letterario Murè. Proprio il titolo prende spunto dalle tradizioni dell’antico borgo marinaro, e in particolare a quelle legate al mondo della pesca con la sciabica e del mare, assumendo come icona la figura del "Murè". "Il concorso di narrativa, si rivolge ai ragazzi dai 10 ai 14 anni, che abbiano la passione della lettura e che desiderino cimentarsi nella scrittura di racconti brevi e inediti – spiega il Comune in una nota –. La seconda edizione del concorso ha come tema l’essere uno spirito libero, ovvero ‘Il gabbiano nato libero’ e ogni componimento dovrà iniziare con l’incipit: ‘Sembrava fermo invece metteva tutta la sua forza per risalire controvento’ che costituisce la traccia narrativa dalla quale partire e a cui ispirarsi". Il concorso sarà suddiviso in due sezioni: la A per i ragazzi dai 10 agli 11 anni, la B per i giovani dai 12 ai 14 anni. I 15 componimenti, per ogni sezione, che avranno ottenuto il punteggio più alto, verranno raccolti e pubblicati in un libro. Inoltre, i primi tre componimenti di ogni sezione, saranno premiati con una targa creata apposta per l’occasione. A comporre la giuria, incaricata di leggere i componimenti e di valutarli assegnando a ognuno un punteggio che va da 1 a 10, sono persone appartenenti al mondo della cultura, legate a Porto Recanati. La cerimonia di premiazione si terrà il 16 luglio, giorno dedicato alla Madonna del Soccorso, all’interno dell’arena Gigli. Per partecipare al concorso, totalmente gratuito, bisognerà iscriversi entro il 28 maggio. Sarà sufficiente accedere al sito del Comune e cliccare sul logo del concorso che condurrà direttamente al bando completo e alla scheda di adesione.