"Premio Menghini-Molini", ecco come partecipare

Torna per la 18esima edizione il "Premio Menghini-Molini". Un’iniziativa con cui i Comuni di Morrovalle e Potenza Picena, insieme con i rispettivi istituti comprensivi "Via Piave" e "Leopardi" con "Sanzio", assegnano dei riconoscimenti agli studenti più valenti residenti nelle due città. Sul piatto ci sono in totale tremila euro, suddivisi in quattro categorie: due premi da 333 euro (uno per comune) che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado con votazione di almeno 910; due premi da 333 euro (uno per comune) per studenti di scuola secondaria di secondo grado che hanno frequentato un anno dal primo al quarto ed abbiano avuto una votazione di almeno 810; due da 333 euro (uno per comune) per studenti di scuola secondaria di secondo grado diplomatisi l’anno passato con votazione di almeno 90100 e che siano iscritti al primo anno di università; due premi da 500 euro (uno per comune) per studenti universitari che si siano laureati tra il primo novembre 2022 e il 15 novembre 2023 con votazione di almeno 108110. La domanda di partecipazione, da presentare entro il 5 dicembre, può essere redatta in carta semplice oppure compilando il modulo disponibile nelle sedi municipali e sui siti comunali.