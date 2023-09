Premio Mugellini 2023 a Potenza Picena: Paolo Bontempi, un'intuizione che ha reso il marchio Bontempi sinonimo di musica nel mondo.

"Grazie al metodo Bontempi, nato da un’intuizione di Paolo Bontempi, moltissimi bambini e futuri musicisti hanno potuto scoprire il linguaggio della musica e avvicinarsi a quest’arte universale, consentendo al marchio Bontempi di diventare un sinonimo di musica in tutto il mondo e alla città di Potenza Picena di trasformarsi in un centro di eccellenza per la cultura musicale". È questa la motivazione dell’assegnazione del Premio Mugellini 2023 per la musica a Paolo Bontempi, imprenditore dell’omonima azienda di strumenti musicali che ha sede proprio a Potenza Picena, dove il festival Mugellini si svolge.

Per decenni Bontempi è stato il marchio più utilizzato da milioni di studenti di musica in tutto il mondo ed è tuttora un punto di riferimento per coloro che desiderano esplorare questo mondo.

I direttori artistici del Mugellini Festival, Mauro Mazziero e Lorenzo di Bella, consegneranno ufficialmente il premio domani, alle 17.30, all’interno della Cappella dei Contadini a Potenza Picena, in occasione del concerto inaugurale del festival che vedrà l’esibizione del noto pianista Giovanni Bertolazzi, su musiche di Listz, e l’esposizione di un’opera d’arte di Paola Tassetti, dal titolo "Giardino Anatomico di Bruno Mugellini".