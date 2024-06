Premio "Pasquale Rotondi junior". Vincono gli studenti del "Galilei"

La classe 5 M del liceo scientifico "Galilei" ha vinto il premio "Pasquale Rotondi junior". Grande soddisfazione per gli studenti e gli insegnanti del liceo maceratese. Accompagnati dalle professoresse Annalisa Campanaro e Carla Marcatili, i protagonisti hanno avuto l’onore di essere premiati per la vittoria regionale fra le scuole secondarie di secondo grado dalla figlia di Pasquale Rotondi, Giovanna Rotondi Terminiello, storica dell’arte. Contestualmente sul palco è avvenuta, a cura di Daniele Grossi, il sindaco di Sassocorvaro, la lettura della motivazione del primo posto. "L’elaborato – queste le ragioni della scelta fatta – è risultato originale e ricercato, in grado di far scoprire giocando i valori dell’arte allontanandosi dalla tecnologia. Studiato nel dettaglio e nei contenuti, il progetto racconta l’Operazione Salvataggio in maniera ludico creativa".

L’auspicio della famiglia Rotondi e delle autorità presenti è stato che il gioco da tavolo realizzato dalle studentesse e dagli studenti ora possa essere conosciuto il più possibile fra i giovani, per tramandare il ricordo dell’Operazione Salvataggio. Durante la Seconda Guerra Mondiale, infatti, nella Rocca Ubaldinesca di Sassocorvaro sono stati salvati dai pericoli del conflitto quasi diecimila capolavori dell’arte italiana.

A memoria di questa operazione, è stato anche allestito il museo chiamato "Arca dell’Arte" che è

dedicato proprio al ricordo di Rotondi.