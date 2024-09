"Premio Procida", secondo posto per Adrian Bravi con "Adelaida"

Secondo posto per il recanatese Adrian Bravi alla 37esima edizione del "Premio Procida – L’isola di Arturo", concorso letterario dedicato ad Elsa Morante. Il suo libro "Adelaida", edito da Nutrimenti, già in gara la primavera scorsa allo Strega, aveva superato nei mesi scorsi la selezione della giuria tecnica, entrando nella terna dei libri finalisti insieme a "Il fuoco che ti porti dentro" di Antonio Franchini, cui è andato il "Procida" e al romanzo "Alma" di Federica Manzon (Feltrinelli). Lo scrutinio della giuria dei lettori si è svolto sabato sera nella sala consiliare del municipio di Procida, dove subito dopo la proclamazione si è svolta la cerimonia di consegna dei premi. "Adelaida", libro uscito nel febbraio di quest’anno, è la biografica romanzata dell’artista recanatese Maria Adelaida Gigli (1927-2010), figlia del pittore Lorenzo Gigli che, con la sua famiglia, durante il fascismo, decise di emigrare in Argentina.

