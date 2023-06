Premio Ravera da sold out Sul palco sfilano tanti big

Tutto esaurito l’ottava edizione del prestigioso "Premio Ravera - Una canzone è per sempre". Una vera festa della musica italiana dove a fare gli onori di casa è stato Carlo Conti: "Un onore poter presentare questa serata dedicata all’uomo che ha saputo guidare l’evoluzione della musica italiana, ideare Castrocaro, rilanciare il Festival di Sanremo, individuando talenti unici che – ha affermato – ancora oggi continuano a collezionare successi". Uno spettacolo di emozioni e note grazie all’Orchestra "Mediterranea2 diretta dal Maestro Michele Pecora, ideatore del Premio, poi sul palco tanti grandi artisti. Il riconoscimento alla carriera "Gianni Ravera 2023" è andato a Iva Zanicchi, Marcella Bella, Donatella Rettore, Cugini di Campagna, Fausto Leali, Michele Zarrillo che si sono esibiti insieme anche a Paolo Vallesi, Silvia Salemi, Marco Carta, Gatto Panceri, Le Deva, Maninni, Noor, Antonio Maggio e i Gemelli di Guidonia, mentre il premio letterario a "Canzoni nel Cassetto" scritto da Marco Rettani e Nico Donvito. Un appuntamento che continua a crescere sotto la supervisione artistica del manager Pasquale Mammaro "Ancora una volta, la scintilla che Gianni Ravera ha acceso per il mondo dello spettacolo, ci ha scaldato il cuore", ha dichiarato. Soddisfatto anche il sindaco Patrizio Leonelli. "Eventi di questo genere sono linfa vitale per la città e il territorio; si tratta di una bella novità, un’occasione per mettersi in mostra, tante persone da fuori regione che hanno potuto godersi la nostra cittadina viva e colorata dai milioni di petali dell’Infiorata".