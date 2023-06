Premio Ravera: da tutta Italia per la masterclass

Cantautori, interpreti e band da tutta Italia protagonisti a Castelraimondo grazie alla masterclass organizzata in occasione del "Premio Ravera". Da giovedì scorso sono arrivati in città decine di artisti provenienti da tutto il territorio nazionale che si sono incontrati in questa masterclass a loro dedicata con esperti del settore e che terminerà stasera allo stadio con le esibizioni sul palco. Con l’occasione i ragazzi hanno anche potuto visitare Castelraimondo e vedere la caratteristica infiorata. Stasera gli artisti si esibiranno per la prova finale con il grande pubblico atteso per l’appuntamento condotto da Carlo Conti e con la direzione artistica di Michele Pecora. La musica sarà la grande protagonista della serata grazie alla presenza di tanti ospiti: ci saranno Michele Zarrillo, Cugini di Campagna, Rettore, Fausto Leali, Marcella Bella, Silvia Salemi, Marco Carta, Iva Zanicchi, Le Deva, Paolo Vallesi, Gemelli di Guidonia, Gatto Panceri, Maninni, Noor, Antonio Maggio e SindroMe. Prima dello spettacolo anche un’anteprima con Dario Salvatori e Melissa Di Matteo. L’intera serata (inizio alle 21) sarà trasmessa in diretta su radio Subasio. Ancora disponibili fino questa sera alle 19 i biglietti in prevendita online su https:www.ciaotickets.combigliettipremio-ravera-con-carlo-conti-castelraimondo. Per chi volesse acquistare il ticket anche all’ultimo, sarà a disposizione un servizio di biglietteria direttamente allo stadio che resterà attivo dalle 19 fino all’inizio dello spettacolo.