Premio regionale per l’agente. Maria Ida Serena

La portorecanatese Maria Ida Serena, ispettore della polizia locale in servizio a Morrovalle, ha ricevuto un encomio in occasione della giornata regionale della polizia locale, a Civitanova. Tale riconoscimento è stato conferito, come riporta la motivazione ufficiale, per un "intervento in un’abitazione dove vi è una persona agitata che minaccia gli altri componenti della famiglia. La persona viene calmata e condotta in ospedale per le dovute cure". A congratularsi con lei è stato anche il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini, sui social network. "Con grande orgoglio apprendiamo che la nostra concittadina Maria Ida Serena ha ricevuto un encomio – ha scritto il primo cittadino su Facebook –. Il suo è stato un gesto di grande umanità e professionalità che onora tutta la nostra comunità. Complimenti vivissimi da Porto Recanati".