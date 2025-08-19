Premio Rina Gigli, l’attesa della vincitrice

Si chiude venerdì, nel cortile di Palazzo Venieri, alle 21.15, la rassegna ’A tutti, se vuole, la donna la fa! – Viaggio musicale con qualche licenza nell’universo femminile del melodramma’, organizzata dall’Associazione Beniamino Gigli con il patrocinio e il contributo della commissione Pari Opportunità della Regione Marche e il patrocinio del Comune di Recanati. L’evento finale sarà dedicato al soprano recanatese Rina Gigli, nel 25esimo anniversario della sua scomparsa, e vedrà la consegna del Premio Rina Gigli a una giovane promessa femminile del canto lirico. Madrina della serata sarà la presidente della commissione Pari Opportunità regionale, Maria Lina Vitturini. Il premio, voluto dall’Associazione Gigli, è il simbolo di questa prima edizione della rassegna che, con un racconto agile e a tratti ironico, ha proposto le trame e i personaggi di celebri opere liriche da una prospettiva di genere.

Nei precedenti appuntamenti, dedicati ai titoli in cartellone al Macerata Opera Festival e al Rossini Opera Festival, il pubblico ha riempito il foyer del Teatro Persiani attirando non solo i recanatesi ma anche numerosi turisti.

La musicologa Maria Chiara Mazzi guiderà il pubblico in una riflessione sul linguaggio dell’opera lirica come strumento attuale per affrontare temi come discriminazione, autodeterminazione e rispetto, attraverso la figura di Rina Gigli.

Sul palco si esibiranno alcuni protagonisti della rassegna: il soprano Elena Memoli, il mezzosoprano Saori Sugyama, il tenore Carlo Giacchetta e il basso Alessandro Ceccarini, accompagnati al pianoforte da Lorenzo Bavaj, storico pianista di Josè Carreras.

La serata riserverà anche alcune sorprese con la presenza di due ospiti speciali che affiancheranno la presidente Vitturini per rendere omaggio a Rina Gigli, alla vincitrice del premio e alle artiste protagoniste del concerto.