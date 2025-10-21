Premio Rodari a "Il mondo va così". Nuovo successo per Rrose Sélavy

"Il mondo va così", volume di letteratura per l’infanzia edito da Rrose Sélavy, vince il premio Rodari. Sabato la direttrice editoriale Giorgia Berardinelli e l’editore Paolo Rinaldi saranno ad Omegna, in Piemonte, a ritirare il riconoscimento. Il libro della casa editrice maceratese, fondata da Massimo De Nardo, scomparso nel 2020, è stato scritto dall’emiliano Alessandro Riccioni e illustrato da Liuna Virardi e raccoglie filastrocche che affrontano "in maniera poetica, ironica e leggera la faccende del mondo".

"Il premio è uno dei più importanti a livello nazionale nell’ambito della letteratura dell’infanzia – spiega Berardinelli –. Riccioni si muove sia nell’ambito della prosa che della poesia. Aveva già collaborato con noi per un volume del 2022, ‘Il faggio per me’, scritto in prosa. Il libro che ha vinto il premio Gianni Rodari presenta filastrocche per bambini, che raccontano un tempo dilatato, e affronta il tema della crescita. La codifica del libro è dai cinque anni in su. L’autore si muove molto nelle scuole e nelle biblioteche d’Italia, con incontri divulgativi capillari. Molti bambini sono stati coinvolti con questo libro, uscito un anno fa".

Oltre ai componenti della giuria del premio Rodari, presieduta da Pino Boero con Marnie Campagnaro e Walter Fochesato, interverranno i membri della giuria delle lettrici e dei lettori Letin dell’università di Padova e della giuria dei ragazzi che consegneranno il premio per la sezione rappresentazioni teatrali. Paolo Rinaldi è soddisfatto: "Mi buttai nell’avventura di Rrose Sélavy dopo la scomparsa di Massimo De Nardo. Non volevo che la casa editrice scomparisse, ho iniziato quest’avventura anche per una questione emotiva. Portiamo avanti il progetto di Massimo, speriamo lui sia orgoglioso. Il premio è un incentivo a proseguire, la passione con cui portiamo avanti l’attività editoriale ha mantenuto i valori che già contraddistinguevano la casa editrice. Vorrei ringraziare Giorgia, senza il suo impegno questo non sarebbe stato possibile".

La combinazione delle avvolgenti rime di Riccioni e le geometriche illustrazioni di Liuna Virardi, che fa base in Francia, ha acceso la fantasia dei piccoli lettori; come riporta la scheda del libro, "giocando con le filastrocche ci si può divertire ed emozionare. Il ritmo vivace delle filastrocche snocciolate come perle colorate in una collana racconta in che direzione e a quale velocità sta andando il mondo".