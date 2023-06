Premio Rodari: prima una scuola croata

Fabulando, il premio letterario intitolato a Gianni Rodari e dedicato ai bambini, giovedì ha fatto registrare a Pieve Torina un boom di presenze, con oltre duecento alunni. Sul podio ben nove classi che, a suon di fantasia e creatività, hanno espresso i propri talenti artistici attraverso filastrocche, canzoni, video animati, racconti, disegni. Ad aggiudicarsi il primo posto nella sezione scrittura è stata la classe 5ª della primaria "Sapienza" di Fermo con "Amico lupo". Nella sezione illustrazione è risultata vincitrice la classe 2ª della primaria croata di Umago, con un lavoro collettivo di disegni e scrittura. Per i video primo posto per la primaria "Palmieri - San Giovanni Bosco" di Foggia. Alle piazze d’onore per la scrittura, la filastrocca di Fetije Kadriu della classe 2ª B della scuola media Mestica di Cingoli, per le illustrazioni "Lo scannone" di Barone Megan della primaria "Palmieri - San Giovanni Bosco" di Foggia , per i video la scuola dell’infanzia Molini di Fermo. A chiudere la giornata, l’incontro con Daniela Lucangeli, ordinario di Psicologia dell’età evolutiva dell’Università di Padova.