Premio Salvi: gli alunni raccontano il territorio Premiazioni e mostra

Ricostruire l’abitare e vivere il territorio, inteso come casa comune. Parte da queste premesse l’istituzione a Valfornace del Premio Salvi, che ha come tema "Raccontiamo il nostro paese: nuove prospettive di comunità". L’iniziativa, alla prima edizione, si chiude domani alle 10.30, al palazzetto dello sport, con la cerimonia di consegna del riconoscimento e la mostra dei lavori in gara. Il Premio Salvi è un concorso destinato agli alunni dell’istituto comprensivo "Mons. Paoletti", di cui fanno parte le scuole di Valfornace, Pieve Torina, Fiastra, Visso e Muccia. Tre le categorie: Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. Guidati dai docenti, gli studenti hanno esplorato i temi della crescita e della scoperta di se stessi in un territorio ricco di storie e tradizioni. "Ragazze e ragazzi hanno realizzato un prodotto collettivo per esprimere opinioni, mostrare le proprie sensibilità e trasmettere emozioni - spiegano gli organizzatori -. Tutti i gruppi esporranno i lavori in occasione di questa cerimonia finale di premiazione, che si terrà alla presenza di alcuni membri della commissione giudicatrice, presieduta dalla dottoressa Laura Salvi".