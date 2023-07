"Premio Sibilla – Festa dei Borghi" Sul palco Marini, Spagna e Somma

Valeria Marini, Ivana Spagna, Sebastiano Somma, Beppe Convertini sono alcuni dei nomi che questa sera, alle 21.30, accenderanno piazza Alberico Gentili a San Ginesio per il Premio Sibilla – Festa dei Borghi. Una serata di gala con le rappresentanze delle trenta delegazioni internazionali Best Tourism Village Unwto (Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite). Presentano Melissa Di Matteo e Alvin Crescini, per una produzione di Vladimiro Riga e associazione L’Olimpo. Il Premio Sibilla dell’unione montana Monti Azzurri, giunto alla quinta edizione, sarà assegnato ad un personaggio "che ha saputo con il suo operato valorizzare nel mondo il territorio dei quindici borghi dell’ente". Sarà svelato stasera. Sul palco, il gruppo The Fuzzy Dice che farà divertire il pubblico, l’attrice Morgana Forcella, il duo musicale Operapop, la cantante Paola Salurso. Saranno premiate ben trenta delegazioni da tutto il mondo, ospitate dal Comune di San Ginesio. Al termina della serata, i quindici sindaci dell’unione montana insieme al presidente Giampiero Feliciotti consegneranno (in fascia tricolore) il Premio Sibilla 2023. Biglietti nelle tabaccherie oppure online su ciaotickets (biglietti 12 euro). In caso di maltempo la festa si svolgerà al chiostro Sant’Agostino. L’iniziativa rientra nell’ambito del festival Monti Azzurri, realizzato dall’unione montana Monti Azzurri con il patrocinio e la compartecipazione del consiglio regionale delle Marche.