Premio "Silvia Rossi" del Rotary Club a Loris Tartuferi

Premio "Silvia Rossi" a Loris Tartuferi, consegnato nella sede storica del Rotary Club Macerata, al ristorante Le Case, dalla presidentessa Barbara Antolini e alla presenza del governatore Massimo De Liberato, autorità e ospiti. Il riconoscimento – riservato alle figure distintesi per eccellenza professionale, impegno etico e impatto positivo sulla comunità – sottolinea la visione strategica e innovativa di Tartuferi (classe 1934) e il suo contributo attivo allo sviluppo del tessuto economico locale, con la fondazione della Banca della Provincia di Macerata Spa e il sostegno alla formazione dei giovani professionisti, oltre che per l’impegno di lungo corso nel Rotary. "I risultati conseguiti sono il frutto di un’attività posta in essere con spirito altruistico, grande impegno, professionalità, determinazione, e con visione allargata agli interessi del territorio", ha affermato Tartuferi, ponendo poi l’interrogativo su quale utilità abbia il sostegno che il territorio continua a riservare alle grandi banche nazionali, le quali "abbandonando i comuni più disagiati, trascurando le famiglie e le tradizionali piccole attività imprenditoriali". Durante la serata è stato accolto il nuovo socio Luca Pelacani di Caldarola, titolare della Tec Tecnologie Elettriche Combinate srl.