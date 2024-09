Premio speciale al concorso: "L’Arte in Versi" per Angela Catolfi con la poesia dialettale "Qui"

La poetessa Angela Catolfi è risultata vincitrice, nell’ambito del dodicesimo concorso letterario nazionale 2024 "L’Arte in Versi" di Jesi, del Premio Speciale "Picus Poeticum", assegnato alla migliore opera di autore marchigiano. La poetessa maceratese ha partecipato con la poesia dialettale dal titolo "Qui", nella quale versi semplici, ricchi di sonorità percorrono un viaggio nel tempo non privo di nostalgia. Alla base i ricordi, le radici, fondamento su cui poggiano il presente e le illusioni future. Il 24 agosto scorso Angela Catolfi ha ricevuto a Montignano di Senigallia anche una targa d’onore per la poesia in lingua italiana "Cieli d’infanzia".

re. ma.