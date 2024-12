Premio Strega ragazzi, sfida a colpi di libri . Gli alunni del Convitto nei panni dei giurati

Leggere non è solo un’attività, ma un viaggio: lo sanno bene i dieci studenti delle medie del Convitto di Macerata che hanno vestito i panni di giurati per il "Premio Strega ragazze e ragazzi 2024". Sotto la guida delle insegnanti di lettere e della referente del progetto, Stefania Antognozzi, i giovani giurati Annachiara Carlocchia, Fatima Domizi, Tommaso Ferranti, Gabriele Lia, Gioia Nikitopoulou, Beatrice Paolucci, Veronica Rossi, Elena Staderini, Matilda Sufferini e Angelica Taccari hanno letto, recensito e votato i tre libri finalisti della categoria 11+. "Qui al Convitto i libri sono visti come una porta spalancata sulla curiosità e sulla scoperta – commenta la dirigente Roberta Ciampechini –. Seguendo l’esempio del nostro ispiratore Giacomo Leopardi, ci impegniamo a trasformare ogni studente in un lettore appassionato".