Premio Urbani, Ionata in concerto coi vincitori

Questa sera alle 21.30, la Rocca Borgesca di Camerino fa da cornice al concerto conclusivo della 29esima edizione del Premio internazionale Massimo Urbani. Sul palco il sassofonista Max Ionata (nella foto), tra i più apprezzati interpreti del jazz italiano contemporaneo, si esibirà con Emilio Marinelli (pianoforte), Gabriele Pesaresi (contrabbasso) e Massimo Manzi (batteria), affiancati dai vincitori dell’edizione 2025 del premio.

"Il concerto rappresenta un momento simbolico che celebra l’incontro tra generazioni, offrendo ai giovani premiati l’opportunità di condividere il palco con grandi nomi del jazz" spiega lo staff. Ionata ha inciso oltre settanta dischi, collaborando con importanti artisti nazionali e internazionali; si è esibito in prestigiosi festival e jazz club in Europa, Stati Uniti, Asia e, in particolare, in Giappone, dove è molto seguito.

Il Premio Internazionale Massimo Urbani è organizzato da Musicamdo Jazz con la direzione artistica di Daniele Massimi. In caso di maltempo, il concerto sarà nei Licei di Camerino.