Prende a botte la madre e la costringe a darle i soldi per comprare la droga

Botte e minacce alla madre anziana, per costringerla a darle i soldi per comprarsi la droga. Di questo è accusata una maceratese 27enne, imputata di tentata estorsione e violenza privata. I fatti sarebbero avvenuti alla fine di novembre. In più occasioni la ragazza avrebbe picchiato la madre, a volte in modo piuttosto pesante, tentando di soffocarla e minacciando anche di ucciderla, con aggressioni che nel corso dei giorni sarebbero diventate sempre più violente, tutto questo per cercare di ottenere dalla donna i soldi che le servivano per acquistare stupefacenti. La figlia avrebbe anche costretto la madre a usare il tablet per accedere al conto online della banca, così da accreditarsi del denaro. Ma in una occasione, spaventata e rassegnata, la madre aveva fatto intervenire i carabinieri raccontando cosa stesse accadendo a casa, e così la ragazza è finita sotto accusa. Ieri mattina in tribunale per lei, difesa dall’avvocato Paolo Cecchetti ieri sostituito dalla collega Laura Fratini, era prevista l’udienza preliminare davanti al giudice Giovanni Manzoni e al pm Claudio Rastrelli, ma l’esame della vicenda è slittato al 14 febbraio per la mancanza di una notifica.