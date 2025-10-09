L'emergenza sottovalutata

Matteo Naccari
L'emergenza sottovalutata
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Corteo BolognaDivieto Euro 5Maestra 24 anniMigliori aziende Asili nidoSan Locca day
Acquista il giornale
CronacaPrende forma il nuovo ponte di Ripaiolo
9 ott 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Prende forma il nuovo ponte di Ripaiolo

Prende forma il nuovo ponte di Ripaiolo

Il collegamento tra Colmurano e Loro Piceno "Opera essenziale".

Il sindaco Mirko Mari

Il sindaco Mirko Mari

Per approfondire:

Procedono i lavori per la messa in sicurezza del ponte sulla strada comunale di Ripaiolo, a Colmurano. Dopo la demolizione della vecchia struttura, in questi giorni è in corso il montaggio delle travi del nuovo ponte, un intervento atteso da tempo e considerato strategico anche per il collegamento con il vicino Comune di Loro Piceno. L’opera ha un valore complessivo di 700mila euro; con decreto del primo ottobre, è stato disposto un ulteriore trasferimento di 110.266 euro.

"Il rifacimento del ponte garantirà la piena funzionalità e la messa in sicurezza di una infrastruttura viaria fondamentale per la mobilità locale", spiega l’Usr, Ufficio speciale ricostruzione. "È davvero una boccata d’ossigeno per il nostro territorio che rincorre la rinascita – ha affermato il sindaco Mirko Mari –. Il nuovo tracciato, con il ponte operativo, accorcerà le distanze verso la statale 78 e agevolerà il lavoro delle imprese". "Le infrastrutture, di ampio respiro o di collegamento tra paesi vicini, rappresentano la spina dorsale della ricostruzione – ha concluso il commissario Guido Castelli –. Senza ponti, strade e collegamenti efficienti, la rinascita dei borghi resta incompiuta. Interventi come quello di Colmurano non sono solo opere ingegneristiche, ma strumenti di coesione e sviluppo, che restituiscono ai territori colpiti dal sisma accessibilità, sicurezza e prospettive di futuro".

l. g.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata