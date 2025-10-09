Prende forma il nuovo ponte di Ripaiolo

Procedono i lavori per la messa in sicurezza del ponte sulla strada comunale di Ripaiolo, a Colmurano. Dopo la demolizione della vecchia struttura, in questi giorni è in corso il montaggio delle travi del nuovo ponte, un intervento atteso da tempo e considerato strategico anche per il collegamento con il vicino Comune di Loro Piceno. L’opera ha un valore complessivo di 700mila euro; con decreto del primo ottobre, è stato disposto un ulteriore trasferimento di 110.266 euro.

"Il rifacimento del ponte garantirà la piena funzionalità e la messa in sicurezza di una infrastruttura viaria fondamentale per la mobilità locale", spiega l’Usr, Ufficio speciale ricostruzione. "È davvero una boccata d’ossigeno per il nostro territorio che rincorre la rinascita – ha affermato il sindaco Mirko Mari –. Il nuovo tracciato, con il ponte operativo, accorcerà le distanze verso la statale 78 e agevolerà il lavoro delle imprese". "Le infrastrutture, di ampio respiro o di collegamento tra paesi vicini, rappresentano la spina dorsale della ricostruzione – ha concluso il commissario Guido Castelli –. Senza ponti, strade e collegamenti efficienti, la rinascita dei borghi resta incompiuta. Interventi come quello di Colmurano non sono solo opere ingegneristiche, ma strumenti di coesione e sviluppo, che restituiscono ai territori colpiti dal sisma accessibilità, sicurezza e prospettive di futuro".

l. g.