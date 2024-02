Prende fuoco un autobus. I passeggeri si mettono in salvo

Momenti di paura ieri mattina in via Cassiano da Fabriano, dove un autobus ha preso improvvisamente fuoco. L’allarme è arrivato poco dopo le 7. Il mezzo della linea bis4, un pullman alimentato a metano, stava scendendo lungo via Spalato, ma a un certo punto dal vano motore, sulla parte posteriore, ha iniziato a uscire il fumo. L’autista si è accorto subito di quanto stesse accadendo, ha accostato in via Cassiano da Fabriano e ha fatto scendere rapidamente sul marciapiedi i pochi passeggeri che erano a bordo, tra cui alcuni ragazzini diretti al polo scolastico alle ex Casermette. Tutti sono riusciti ad allontanarsi dal bus e a mettersi al sicuro in pochi istanti, mentre sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Spruzzando il liquido schiumogeno, i pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo. Per fortuna alla fine nessuno è rimasto ferito o intossicato dal fumo. Il bus si è ritrovato con la parte posteriore distrutta. In via Cassiano da Fabriano sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, per collaborare alla messa in sicurezza del mezzo e regolare la circolazione lungo le strade interessate dall’imprevisto.

Paola Pagnanelli