Prende servizio il nuovo medico: "Lo studio rimanga allo Scalo"

"Siamo assolutamente contrari allo spostamento del punto medico". È quanto dice, in una nota, la lista civica di opposizione "Siamo Montecosaro" dopo quanto comunicato dalla sindaca Lorella Cardinali in merito all’insediamento della dottoressa Ilaria De Leo come nuovo medico di base.

"Per quanto riguarda la collocazione dello studio, daremo informazioni precise entro fine settimana. Stiamo studiando le possibili soluzioni che debbono combaciare con le autorizzazioni necessarie" aveva detto la prima cittadina nell’informare i cittadini che la dottoressa De Leo prenderà servizio da martedì, sostituendo la dimissionaria Ilaria Rossiello. "De Leo andrà a prendere una utenza quasi esclusivamente della frazione Scalo e uno spostamento comporterebbe vari disagi. Pensiamo, ad esempio, agli anziani o ai portatori di handicap che non hanno facilità nel raggiungere luoghi diversi. Soprattutto per loro, l’amministrazione deve dare una immediata risposta a tutela di queste fasce più deboli e dei cittadini montecosaresi" dichiarano i componenti della lista che in assise sono rappresentati da Antonio Lazzarini e Giordano Marignani. "Ovviamente – aggiungono – auspichiamo una soluzione definitiva con l’integrazione di un altro medico anche in centro storico, poiché tutto il territorio deve essere coperto e tutelato. Noi di Siamo Montecosaro ci mettiamo a disposizione dell’amministrazione per possibili soluzioni da proporre a strutture già presenti sul territorio. Facciamo appello al buon senso di tutti, affinché si lavori concretamente alla soluzione della situazione. Bisogna portare i medici dove sono i cittadini e non i cittadini dove sono i medici".

f. r.