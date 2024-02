Prendono i soldi ma non consegnano il telefonino

"Fidati che fai un affare, io sono un carabiniere e il cellulare ti sarà consegnato in caserma". Così due pugliesi avevano raggirato un gambiano, convincendolo a pagare 500 euro per un Iphone 11, senza mai consegnarglielo. Per questo ora i due, Antonio Vacca, 54enne, e Daniela Fascio, 47enne, sono stati condannati per truffa. Nell’aprile del 2020, i due avevano messo un annuncio sul sito "Business Marketing" con la proposta del cellulare. Il gambiano, residente a Macerata, aveva chiamato e gli aveva risposto Vacca. Il pugliese aveva sostenuto di essere un carabiniere di Viterbo, e che gli avrebbe fatto avere il cellulare alla caserma di Macerata, dietro esibizione della ricevuta di pagamento di 300 sulla postepay di Vacca. Il gambiano aveva pagato tutto, e i due erano spariti, insieme con l’Iphone. Ieri il giudice Domenico Potetti ha condannato entrambi per truffa alla pena di sei mesi, senza la sospensione condizionale per Vacca.