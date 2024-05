Prenotazioni a ostacoli. Il Cup ancora senza pace: "Linea sempre occupata"

"Linea costantemente occupata, impossibile riuscire a parlare con qualcuno e prenotare una visita, anche urgente". La segnalazione arriva dai nostri lettori. Noi del Carlino abbiamo provato più volte, nell’arco della giornata di ieri, sia mattina che pomeriggio, a comporre il numero 0721-1779301 da cellulare e in effetti non siamo mai riusciti a prendere la linea. Ma per la Regione tutte le linee sono attive, a parte l’app.

I primi problemi al centro unico di prenotazione delle prestazioni sanitarie sono sorti lunedì alle 7,30 della settimana scorsa quando il sistema sarebbe stato interessato da un attacco hacker che sarebbe avvenuto già domenica.

Il problema aveva bloccato tutti gli sportelli front office dei vari Cup dislocati in tutta la regione, negli ospedali e nei distretti, per tre giorni e anche la linea telefonica che però giovedì, al quarto giorno in tarda mattinata, aveva ricominciato in parte a funzionare. Venerdì probabilmente anche a causa delle tante chiamate di chi per giorni non è riuscito a prenotare o cancellare la propria prestazione ha subìto degli intoppi con un’attesa molto lunga al telefono e linee spesso occupate. Il problema era dato per risolto dalla Regione se non fosse che ieri però era di nuovo impossibile prendere la linea. Un problema, quello della linea costantemente occupata o muta al telefono, che si era registrato già il mese scorso quando non si era parlato di attacco hacker. Dopo la comunicazione di martedì di un totale ripristino per giovedì mattina, non sono arrivate nuove informazioni dall’azienda sanitaria.

Ieri non sono mancate le proteste di chi non poteva spostarsi e doveva prenotare una visita medica o una prestazione urgente. "Non si riesce nemmeno a parlare con nessuno" lamenta un signore via social. Risultava funzionante (al contrario dei giorni scorsi) il sito my Cup Marche a cui però gli anziani e chi non ha dimestichezza con pc o smartphone difficilmente accedono. "Tutte le 180 linee telefoniche del Cup sono attive così come la prenotazione attraverso il sito web della Regione – dichiara la professoressa Flavia Carle, direttore dell’Ars – mentre per quanto riguarda l’app, i fornitori del servizio (dato in appalto dalla giunta regionale precedente) ci hanno assicurato che tornerà in funzione dal 30 maggio, dopo che è stato potenziato il livello di sicurezza informatica dell’applicazione. Tutte le linee telefoniche sono attive e stanno lavorando a pieno ritmo per rispondere alle sempre più numerose chiamate dei cittadini. Abbiamo ricevuto complimenti informali dalle istituzioni preposte a cui abbiamo segnalato l’attacco hacker, per la tempestività con cui abbiamo affrontato e stiamo gestendo l’incidente".

Sara Ferreri