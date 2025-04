"Buona occupazione in entrambe le strutture, con prenotazioni in anticipo rispetto all’anno scorso", afferma Arianna Scheggia, la titolare dell’Hotel Lauri di Macerata, che gestisce anche Palazzo Cortesi. Per il ponte del 25 aprile, il Lauri ospita una gita organizzata da Milano. "Sotto Pasqua abbiamo prenotazioni di due-tre giorni – aggiunge –: Macerata, nel cuore delle Marche, è la base per girare il territorio, com’era prima del Covid. Siamo stati contattati da molti gruppi e le richieste sono state confermate; quasi tutti turisti italiani. Macerata è un borgo, una meta culturale, il meteo quindi non incide sulle prenotazioni già prese. Ma può incidere per quelle all’ultimo minuto".