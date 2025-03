"Prenotazioni in crescita"

"È evidente che i prezzi per voli, traghetti e pacchetti turistici siano stati mediamente alzati, ma le persone non rinunciano alle vacanze. Anzi, abbiamo riscontrato un aumento di prenotazioni, soprattutto quest’anno. C’è un ritorno alle agenzie di viaggi". A parlare è Marco Poloni de "Il piccione nel mondo", a Macerata. "A gennaio-febbraio famiglie, anche con bambini, hanno prenotato una settimana al mare per marzo-aprile, prima di Pasqua, scegliendo inaspettatamente pure mete come Maldive, Oman, Messico e Florida. Adesso iniziano le prenotazioni per l’estate. Alta la richiesta per la Sicilia. Magari la gente risparmia su altri fronti, ma ha bisogno di staccare un po’".