Preparano dosi di droga a casa. Due giovani arrestati in centro

Stavano imbustando dosi di cocaina, arrestati dai carabinieri due marocchini. I militari dell’aliquota operativa della Compagnia di Civitanova, guidata dal capitano Angelo Chiantese, hanno arrestato due marocchini, Youssef Essakoury di 26 e Amine Fikri 31 anni, entrambi domiciliati a Civitanova, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso non esclusivamente personale. I carabinieri, nel corso di una operazione di controllo antidroga, svolta questo fine settimana lungo la costa, hanno sorpreso nel centro cittadino, all’interno dell’abitazione dove hanno il domicilio, due marocchini mentre stavano confezionando cocaina.

La perquisizione personale e domiciliare eseguita nei loro confronti ha permesso ai carabinieri di rinvenire 56 involucri di sostanza stupefacente per un totale 35 grammi, un bilancino di precisione e altro materiale vario utilizzato per il confezionamento delle dosi. I due marocchini, dopo le formalità di rito, come disposto dal pm di turno, sono stati portati nel carcere d-Montacuto, in attesa dell’udienza di convalida, che al momento non è ancora stata fissata. Lo stupefacente e il materiale rinvenuti durante la perquisizione dei carabinieri sono stati sottoposti a sequestro. La convalide degli arresti, come si diceva, deve essere fissata.

Chiara Marinelli