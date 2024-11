Preparativi per le feste di Natale. L’albero arriva in piazza Corridoni

"Quest’anno l’albero di Natale si sposta in piazza Filippo Corridoni". Ad annunciarlo è l’assessore con deleghe alle manifestazioni ricreative e commercio, Gemma Acciarresi, la quale sta seguendo da vicino gli addobbi per il periodo più magico dell’anno che sarà caratterizzato anche da un cartellone di eventi a tema natalizio in via di definizione. Non sarà quindi, come di consueto, in piazza del Popolo l’albero di Natale, che però da tradizione verrà illuminato l’8 dicembre alla presenza degli alunni delle scuole del territorio e dei rappresentanti delle altre realtà del mondo dell’associazionismo cittadino. Ma altre novità coloreranno la piazza del Municipio. "Verranno allestiti anche il presepe e una stella cometa da terra larga 9 metri, creando così un angolo scenografico e suggestivo che valorizza ulteriormente la nostra piazza – ha aggiunto l’assessore –. Il cambiamento di location è dovuto ai cantieri in corso per la ricostruzione". Sono infatti diversi i cantieri, anche privati, in corso nel centro storico, tra cui quello per il restauro, e finalizzato al ripristino della pinacoteca e della biblioteca, di palazzo Persichetti-Ugolini; in più, a due passi da quel punto, stanno procedendo i lavori di riqualificazione della chiesa di San Francesco, ora interessata da un intervento all’interno mirato al recupero degli stucchi. "Segno positivo che dimostra che qualcosa si sta muovendo – ha sottolineato Acciarresi – e per le stesse ragioni è stato scelto un albero artificiale".

Diego Pierluigi