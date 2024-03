"Prepariamoci all’allattamento": incontro rivolto alle coppie

Proseguono le iniziative proposte dal Centro per la famiglia, servizio dell’assessorato alla Famiglia, in gestione all’Asp "Paolo Ricci". Per il quarto anno consecutivo si propone il progetto rivolto a coppie (in attesa e non solo) dal titolo "Prepariamoci all’allattamento". Oggi, alle ore 10, nella sede dell’Asp Paolo Ricci, in via Einaudi 144 a Civitanova, l’ostetrica Mariagrazia Bianchimani spiegherà in che modo approcciarsi al mondo della neo-genitorialità partendo dalle fasi di nutrizione del piccolo. "Prendersi cura di una comunità necessita prevenire le difficoltà quanto prima e al meglio possibile - ha detto l’assessore al welfare Barbara Capponi -. La volontà di sostenere i genitori nel loro complesso ruolo è per noi una priorità. Continuiamo con incontri ed iniziative strutturati per le diverse fasce d’età ed esigenze, convinti che la Civitanova città con l’infanzia che vogliamo si costruisca concretamente con tanti di questi piccoli passi". L’incontro, organizzato con una specialista del settore, sarà utile anche per consentire alle donne di superare eventuali ansie e preoccupazioni che sorgono in modo spontaneo durante la fase pre o post partum. Sarà possibile confermare la propria presenza inviando una email a: centro.famiglia@paoloricci.org.