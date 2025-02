Presa nella notte la banda delle tabaccherie

Finisce in manette la banda dei furti nelle tabaccherie di Civitanova. L’altra notte polizia e carabinieri hanno arrestato tre uomini, due originari di Barletta e un tunisino, ritenuti i responsabili dei numerosi colpi, alcuni tentati, altri andati a segno, ai danni delle tabaccherie.

L’operazione è scattata nella zona di Fontespina, proprio nei pressi di una tabaccheria, quando gli agenti del commissariato hanno individuato i tre soggetti. Uno avrebbe anche provato a scappare a piedi, ma è stato subito bloccato. Sul posto sono arrivati in supporto i carabinieri e alla fine i tre uomini, già noti alla forze dell’ordine, sono stati fermati e arrestati al termine dell’operazione congiunta di carabinieri e polizia. Oggi in tribunale a Macerata si svolgerà l’udienza di convalida dell’arresto. Ai tre vengono contestati alcuni degli episodi che avevano creato allarme sociale a Civitanova, dove i proprietari delle tabaccherie erano stati derubati di centinaia e centinaia di stecche di sigarette, per un valore di diverse migliaia di euro ogni volta. Oltre ai danni subiti, tra vetrate in frantumi e porte di ingresso danneggiate.

Il primo dei colpi era stato messo a segno a dicembre, con il furto nella tabaccheria San Giuseppe in via Fratelli Bandiera, dove i malviventi aveano fatto irruzione dopo aver segato una serranda, portando via oltre 7mila euro di sigarette. Da lì una escalation di colpi, tra la fine di dicembre e gennaio, come quelli nel bar tabaccheria che si trova nel piazzale della stazione ferroviaria. Uno era rimasto un tentativo, quello alla tabaccheria Sara in via Vasco De Gama: in quel caso il vetro antisfondamento aveva retto l’urto dei colpi. Un furto era stato messo a segno anche a Porto Potenza, nel bar tabaccheria Hermana, lungo la statale Adriatica. Polizia e carabinieri avevano avviato le indagini, che alla fine hanno portato all’arresto dei tre uomini.

Chiara Marinelli