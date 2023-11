Prese di mira in particolare le madri, specie se italiane

Violenza di genere, valutazione del rischio e strategie di protezione sono stati i tre punti attorno a cui si è dibattuto nel convegno organizzato dall’assessorato alle Pari opportunità nell’ambito del progetto ’Guardami negli occhi’ che da tre anni viene promosso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un progetto che ha visto al centro la figura di Carmen, la protagonista dell’opera di Bizet. A dare il via alla giornata di studi, sono stati i saluti del vicesindaco Francesca D’Alessandro che, dopo aver ricordato la morte di Giulia Cecchettin, ha detto: "E’ un fatto che ha scosso tutti. La giovane età della vittima e del suo carnefice ci fa tremare i polsi, come genitori ci scuote la coscienza, ci invita a riflettere e ad affrontare tutti insieme il problema". Finora nel 2023, secondo Elisa Giusti assistente sociale dei servizi antiviolenza, sono state 27 donne che si sono rivolte al Centro antiviolenza provinciale Sos Donna, 189 sono state prese in carico, il 75,9% di esse sono italiane il restante 24,1% di altra nazionalità, il 79,3% sono madri mentre 177 sono stati i minori accolti, vittime di violenza. Sono poi intervenuti il prefetto Isabella Fusiello, il sindaco Parcaroli, il questore Silipo, il comandante provinciale dei carabinieri CandidNatascia Mattucci. Presenti anche la consigliera regionale Anna Menghi, il vescovo Nazareno Marconi e il comandante della Polizia locale Danilo Doria. Un messaggio video invece è stato inviato dalla deputata Giorgia Latini.