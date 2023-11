Presentate 822 richieste per il Cas: "Serve più personale negli uffici"

Si è chiuso lunedì il termine per dichiarare la permanenza dei requisiti per continuare a usufruire delle misure assistenziali sisma 2016. Zoomando sul Comune di Camerino, sono state 822 le domande presentate per Cas (contributo autonoma sistemazione), Sae (casette), Mapre (moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali) e alloggi invenduti. Di queste, 182 sono state fatte in autonomia e ben 640 processate dagli uffici comunali; il 77,74% delle domande è passato tramite l’ufficio affari generali del Comune mentre il 22,26% è stato effettuato in autonomia. "Intendo ringraziare l’ufficio affari generali – dichiara il sindaco Roberto Lucarelli (nella foto) – per il grande lavoro a favore della comunità. Colgo l’occasione anche per ringraziare gli altri dipendenti comunali per il fondamentale servizio che svolgono quotidianamente". Tra le 822 domande, 521 riguardano il Cas (proprietari 426 e locatari 95), 283 le Sae, 10 l’invenduto, 7 i Mapre e una annullata.

Il sindaco ha evidenziato che "gli uffici lavorano tanto e bene" malgrado la mole di lavoro, ma anche che c’è "carenza di organico". "Le prossime settimane – ha spiegato Lucarelli – cercheremo di colmare questa carenza, soprattutto in vista del formarsi dell’Ufficio cantierizzazioni, che coordinerà gli interventi del centro storico". Questo alla luce dell’ordinanza speciale in deroga dello scorso luglio, che prevede l’istituzione di uno specifico Ufficio di coordinamento cantierizzazioni, il quale dovrà garantire il rispetto delle tempistiche e il buon avanzamento dei complessi lavori di ricostruzione del centro cittadino. "I primi frutti di quest’ordinanza stanno già arrivando – precisa il sindaco – con i progetti degli edifici in prima fascia". Procedono inoltre, secondo cronoprogramma lavori della nuova scuola Ugo Betti: "L’esterno è in fase di ultimazione, mentre le opere di finitura all’interno sono iniziate. Tra pochi mesi la nuova scuola dovrebbe essere terminata".